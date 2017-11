Raniere Barbosa retoma mandato de vereador: "Volto com equilíbrio e serenidade"

O vereador também agradeceu ao vereador Cícero Martins (PTB) pelo requerimento apresentado à Mesa Diretora da Casa solicitando o retorno imediato do parlamentar ao exercício do mandato a partir do precedente simétrico aberto com base em decisões semelhantes de outros parlamentares do Congresso Nacional. Para Raniere, a iniciativa de Cícero foi uma forma de garantir a independência dos poderes. "Quero dizer a cada um de vocês (vereadores) que votaram favoráveis ao requerimento do vereador Cícero. Não era a volta de Raniere que estava em questão, mas sim a independência da Câmara Municipal de Natal", analisou.

Apoio Raniere foi recepcionado por todos os parlamentares e foi aplaudido por servidores da Casa. Durante a sessão, os vereadores Aroldo Alves (PSDB), Ana Paula (PSDC) e Dinarte Torres (PMB) externaram palavras de apoio pedetista. "Quero agradecer a todos que compõem esse Colegiado, por creditarem confiança à minha pessoa, por entenderem a importância da autonomia e da separação dos poderes, buscando harmonia e entendimento entre todos. Quero agradecer a todos que fizeram uma corrente de oração e que nos deram apoio porque acreditavam ao nosso retorno do mandato a à presidência desta Casa", completou.