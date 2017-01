Aposta única da Mega-Sena leva quase R$ 29 milhões

FD/Loterias

Uma aposta de Itanhaém, em São Paulo, levou sozinha o prêmio de R$ 28.783.383,17 da Mega-Sena deste sábado (21), sorteado no concurso 1896 da loteria, realizado no Caminhão da Sorte em Teófilo Otoni, Minas Gerais.

Veja as dezenas sorteadas: 03 - 06 - 14 - 15 - 21 - 25.



A Quina fez 133 apostas ganhadoras, que ficaram com um prêmio de R$ 19.529,58, cada uma. Já a Quadra contemplou, com um valor de R$ 482,40 cada jogo, mais 7692 apostadores.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na próxima quarta-feira, 25 de janeiro, com um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.