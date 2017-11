Concurso da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 37 milhões

Nenhum apostador acertou o resultado do concurso 1961 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (23), em Araraquara (SP). Com isso, a estimativa do prêmio acumulado para o próximo sorteio, no sábado (26), sobe para R$ 37 milhões.

Os números sorteados foram: 17 - 25 - 26 - 30 - 32 - 50.

A quina teve 55 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 52.327,94. Já a quadra teve 4.505 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 912,64.