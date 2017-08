Lotofácil da Independência vai pagar R$ 75 milhões

A partir de hoje (29), todas as apostas da Lotofácil registradas nas casas lotéricas serão voltadas para a Lotofácil da Independência, que vai pagar um prêmio de R$ 75 milhões. Os apostadores poderão fazer suas apostas até o dia 6 de setembro, um dia antes do sorteio, que será realizado a partir das 9h.

O prêmio do concurso especial não acumula, ou seja, o ganhador será quem acertar a maior quantidade de dezenas entre os 15 números sorteados. Para apostar, basta marcar de 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis, ou deixar que o sistema escolha os números. O preço da aposta simples, com 15 números, é de R$ 2.

Também é possível apostar no Bolão da Caixa, formando um grupo de apostadores. Os bolões para a Lotofácil da Independência têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 2, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 50 cotas.