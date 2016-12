Mega da Virada sorteia R$ 225 milhões neste sábado

A Mega da Virada acumulou e deve pagar o prêmio de R$ 225 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1890 no próximo sábado (31). O prêmio principal, sorteado no último sábado (24), não saiu para nenhum apostador.

No último sorteio, 49 apostadores acertaram cinco das seis dezenas do concurso 1889 e receberão R$ 28.397,25. Outras 3138 apostas acertaram quatro números. Cada bilhete pagará R$ 633,46. Os números sorteados foram 16, 23, 25, 28, 30 e 44. O sorteio foi feito no Caminhão da Sorte, em Ji-Paraná (RO).

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do País. O sorteio será às 20h, no horário de Brasília.

Nesta semana, não haverá sorteio na quarta-feira, e a Mega-Sena da Virada é um concurso especial que não acumula. As apostas feitas durante a semana serão para o sorteio do sábado (31).

Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os que acertarem cinco números.

Prêmios

Prêmios de até R$ 1.903,98 podem ser trocados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor, somente nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 serão pagos dois dias após a apresentação do bilhete na Agência da Caixa.

Clientes da Caixa com acesso ao internet banking podem apostar pelo computador. Basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.

O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 14h, retornando às 21h para o concurso seguinte.