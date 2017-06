Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar até R$ 26,7 milhões

A Mega-Sena voltou a acumular após sorteio realizado na noite deste sábado (17) em Conceição do Mato Dentro (MG). Não houve nenhuma aposta vencedora da sena e, agora, no sorteio da próxima quarta (21), quem acertar as seis dezenas pode ganhar até R$ 26,7 milhões. Os números sorteados desta vez foram: 09-13-16-17-36-47.

Na quina, houve 95 apostas vencedoras. Cada um dos ganhadores tem direito a receber um prêmio de R$ 22.002,44. E a quadra teve 6.468 apostas certas, num prêmio de R$ 461,66 para cada.

O prêmio pode ser recebido em qualquer casa lotérica credenciada ou em agências da Caixa. Porém, se o prêmio líquido for superior a R$ 1.523,28 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento só poderá ser feito numa agência da Caixa Econômica Federal.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos dois dias depois da apresentação do vencedor, na agência da Caixa.

Os sorteios acontecem duas vezes por semana, às quartas-feiras e aos sábados. A aposta mínima é de R$ 3,50, em seis números.