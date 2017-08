Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 44 milhões nesta quarta-feira

Arquivo/Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 44 milhões para quem acertar as seis dezenas nesta quarta-feira (30). O sorteio do concurso 1.963 será realizado às 20h (horário de Brasília) no município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).