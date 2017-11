Mega-Sena pode pagar R$ 2 milhões neste sábado

O concurso número 1.984 da Mega-Sena sorteia na noite de hoje (4), às 20h (horário de Brasília) o prêmio de R$ 2 milhões. Sorteio acontece em Volta Redonda (RJ).

A Mega pode pagar neste sábado o seu menor prêmio neste ano caso alguma aposta apresente as seis dezenas que serão sorteadas.



Esse é o menor valor desde o primeiro sorteio de 2016, que aconteceu dois dias após a Mega da Virada. Na época, o prêmio estimado era de R$ 1,5 milhão. Uma das causas para os valores baixos é o pós feriado e os sorteios anteriores que não acumularam.



As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do país. O valor mínimo, para jogar seis números, é R$ 3,50.