Mega-sena pode pagar R$ 21 milhões em premiação deste sábado

A Mega-Sena acumulou e promete pagar, neste sábado (17), o prêmio de R$ 21 milhões para o apostador que acertar os seis números do concurso 1.940. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), em Conceição do Mato Dentro (MG).

A aposta mínima na Mega é de R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h do sábado, em qualquer uma das mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país.

Clientes da Caixa com acesso à internet Banking podem fazer suas apostas pelo computador. Para contar com esta comodidade, basta ter conta corrente no banco e ser maior de 18 anos.