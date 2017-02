Ninguém acerta as 6 dezenas e Mega-Sena vai a R$ 5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.903 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (15) em Lagoa da Prata (MG).

Veja as dezenas sorteadas: 09 - 10 - 15 - 28 - 43 - 45.

A quina teve 41 apostas ganhadoras, e cada uma vai levar R$ 33.533,69. Outras 3.205 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 612,82.

O prêmio estimado para o concurso 1.904, a ser realizado no sábado (18), é de R$ 5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.