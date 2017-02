Ninguém acerta e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 35 milhões

FD/Loterias

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (08) o sorteio do concurso 1.901 da Mega-Sena. As dezenas são: 11 - 12 - 26 - 30 - 37 - 53. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio acumulou. O sorteio foi às 20h (horário de Brasília) no Caminhão da Sorte na cidade de Itabira (MG).



A Quina teve 60 ganhadores, e cada um levou R$ 46.078,62. Já a Quadra teve outros 4.645 acertadores. O prêmio para cada um deles é de R$ 850,28.

A expectativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 35 milhões. O concurso 1.902 será realizado no próximo sábado (11).