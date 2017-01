FD/Loterias

Veja as dezenas sorteadas: 01 - 03 - 19 - 23 - 47 - 58.

A quina teve 46 apostas ganhadores e cada uma irá levar R$ 26.153,43. A quadra teve 3.488 bilhetes premiados e cada um irá faturar R$ 492,73.

As apostas podem ser feitas até as 20h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.