Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 50 milhões Quina foi acertada por 80 apostas, que ficaram, individualmente, com R$ 41.892,88.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.963 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta-feira (30) em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Com o resultado, o prêmio da loteria está acumulado em cerca de R$ 50 milhões.



Confira os números sorteados: 04 – 05 – 07 – 34 – 42 – 60.



A Quina foi acertada por 80 apostas, que ficaram, individualmente, com R$ 41.892,88. Já a Quadra teve 6.686 apostas premiadas, cada uma, com R$ 716,08.



O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (2). O valor da aposta mínima, com seis números, é de R$ 3,50 e os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do concurso.