Ninguém acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 8 milhões

Ninguém acertou os números do concurso 1.891 da Mega-Sena nesta quarta-feira (4), sorteado no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo (SP). O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 4,5 milhões.



Veja as dezenas sorteadas: 06 -17 - 22 - 30 - 37 - 50

A quina teve 46 apostas ganhadores e cada uma irá levar R$ 26.153,43. A quadra teve 3.488 bilhetes premiados e cada um irá faturar R$ 492,73.

As apostas podem ser feitas até as 20h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.