Seis apostas acertam a Mega-Sena da Virada e dividem R$ 220,9 milhões

Reprodução/TV Globo O sorteio aconteceu no estúdio da TV Globo, em São Paulo, e foi apresentado ao vivo para todo o Brasil.

A Caixa Econômica Federal divulgou os números sorteados na Mega Sena da Virada. São eles: 05-11-22-24- 51- 53. Seis apostas foram vencedoras e, segundo a Caixa, levarão cerca de R$ 36 milhões, cada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), cada aposta vencedora leva R$ 36.824.758,22 cada uma. Os premiados são dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

O sorteio aconteceu na noite deste sábado (31) no estúdio da TV Globo, em São Paulo, e foi apresentado ao vivo para todo o Brasil. O valor do prêmio este ano ficou em R$ 220.984.549,30 milhões.



No ano passado, o prêmio de R$ 246 milhões também saiu para seis ganhadores, sendo um de Alagoas, outro de São Paulo e quatro do Espírito Santo.