Junior Bilú lidera pesquisa para prefeito em Senador Elói de Souza

Júnior Bilú (PR) lidera o processo eleitoral em Senador Elói de Souza, 14 pontos percentuais o separam o do segundo colocado, o candidato Kerginaldo do PMDB. A pesquisa foi realizada no dia 3 de setembro e divulgada no início desta semana.O republicano obteve 40% de intenção de voto na pergunta estimulada para prefeito. Kerginaldo (PMDB) é o segundo, com 26,2%, e o atual prefeito Ozailton (PP) foi lembrado por 23,1% dos entrevistados.Aqueles que declararam o voto branco ou nulo somaram 1,7%. Os indecisos foram 9%.No quesito rejeição o prefeito Ozailton é o mais citado pelos eleitores entrevistados. 45,4% disseram que não votariam nele de forma alguma. Kerginaldo foi apontado por 22,5% e Junior Bilú é o menos rejeitado, com 21,4%.As pessoas que não rejeitaram nenhum dos três candidatos – poderiam votar em qualquer um deles – somaram 16,3%. Os indecisos totalizaram 7%.*A soma dos resultados superior a 100% é decorrente da possibilidade de rejeição de mais de um candidato por cada entrevistado.A pesquisa foi realizada no dia 3 de setembro deste ano e ouviu 355 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Senador Elói de Souza. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,9 pontos percentuais.O levantamento foi solicitado pelo Jornal Metropolitano e tem o registro na 53ª Zona Eleitoral de Tangará, com o número 04/2008.