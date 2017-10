Garibaldi diz que uma CPI pode ser aberta se não forem tomadas providências sobre grampos Presidente do Senado está reunido com o presidente Lula e cobra medidas para apurar o mais recente escândalo de escutas telefônicas.

O presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB), não afasta a possibilidade de que seja aberta uma CPI para apurar denúncias sobre escutas telefônicas em diálogos entre senadores e membros do Poder Judiciário. O senador potiguar foi cobrar providências do presidente Lula.



Durante a reunião que ocorre nesta tarde, Garibaldi, juntamente aos senadores Tião Viana (PT/AC) e Demóstenes Torres (DEM/GO), discutem as denúncias publicadas pela revista Veja desta semana, de que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) teria feito escutas ilegais de chefes dos poderes Judiciário e Legislativo. Na revista, inclusive, os diálogos repassados são de Demóstenes Torres com o presidente do STF, Gilmar Mendes, tratando sobre a CPI da Pedofilia.



Ao chegar ao Senado nesta segunda-feira (1), Garibaldi Alves disse que "se medidas não forem tomadas", uma Comissão Parlamentar de Inquérito pode vir a ser instalada para investigar o caso. Ele afirmou que o chefe do Executivo tem papel decisivo no sentido de afastar qualquer possibilidade de que funcionários do governo sejam capazes de tomar esse tipo de atitude.



Para Garibaldi, é urgente o estudo de providências legais para impedir o prosseguimento desse tipo de ação que, em sua opinião, fere o Estado democrático de direito.