Empresários se reúnem com Dilma Rousseff Após discursar para os moradores do bairro Cidade da Esperança, a ministra gravou participação no programa eleitoral e seguiu para encontro com representantes do setor econômico.

A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff acaba de cumprir o seu último compromisso em Natal. Ela foi recebida por empresários em um hotel da Via Costeira, onde falou sobre as ações do governo Lula para a economia e pediu o voto para Fátima.



“É difícil encontrar uma pessoa que combine tantas qualidades”, se referiu à correligionária diante de um grupo com aproximadamente 100 pessoas.



Dilma declarou ter uma relação de afinidade com a deputada federal e reafirmou acreditar que ela pode fazer uma boa administração.



A governadora Wilma de Faria também foi elogiada pela ministra que garantiu ter “o dedo, a mão e a determinação” da peesebista no porto, no aeroporto e na refinaria.



Aos empresários, Dilma disse que acredita no Turismo como um dos carros-chefe do crescimento de país nos próximos anos.