Basquete: seleção feminina segue em ritmo forte para a Olimpíada

A seleção brasileira adulta feminina de basquete continua se preparando para os Jogos Olímpicos de Pequim. A equipe do técnico Paulo Bassul está treinando em dois períodos no ginásio do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.Antes de ir para a China, as brasileiras fazem um período de aclimatação na Austrália, onde disputam um jogo-treino e dois amistosos contra o time da casa. Na Olimpíada, o Brasil está no grupo “A” e terá como adversários na primeira fase a Coréia (dia 9 de agosto), Austrália (11), Letônia (13), Rússia (15) e Bielorrússia (17). No grupo “B” estão China, Estados Unidos, Espanha, Mali, Nova Zelândia e República Tcheca.Aos 29 anos, a ala/armadora Karla Costa foi peça importante na conquista da vaga para Pequim. Passada a euforia da classificação, é hora de pensar na Olimpíada. O trabalho é intenso, mas o sonho da medalha serve de motivação para seguir em frente.“Temos uma boa equipe, formada por jogadoras de alto nível, e estamos muito motivadas para ir à Olimpíada. Para isso, cumprimos a rotina de treinos para chegar em condições ideais de brigar por uma medalha. Estamos treinando forte, nos dedicando cada vez mais. Sabemos que é uma competição difícil. Teremos pela frente adversários de grande talento, como os Estados Unidos, Austrália e Rússia, que são as três primeiras do ranking mundial. Mas nós vamos brigar por um lugar no pódio. Confiamos no nosso potencial, no trabalho que está sendo feito e vamos fazer bonito em Pequim”, comentou Karla, que defendeu o Brasil na Olimpíada de Atenas, em 2004.

* Fonte: www.cbb.com.br.