José Agripino: Ele está querendo nacionalizar a campanha

Vlademir Alexandre José Agripino responde à provocações de Lula.

“Ele está querendo nacionalizar a campanha que é municipal, porque o povo está com Micarla (PV)”, disse o democrata.Agripino afirma que seus assuntos com o presidente devem ser discutidos no “fórum adequado”, lá na capital federal. O senador não acredita que a vinda de Lula para Natal possa mudar alguma coisa. Ele enfatiza que as pessoas irão votar nos candidatos e não em que os apóia.“Todo o ressentimento de Lula foi porque conseguimos quebrar a CPMF e ele deixou isso bem claro.”, falou o senador se referindo as palavras do presidente “ eu via de madrugada o ódio no rosto daquele senador, que fez de tudo para que os R$ 20 bilhões não fossem destinados a saúde”.Sobre o ajuste de contas prometido por Lula para 2010, Agripino prefere não comentar. O senador que não trata de assuntos nacionais no município, também deixa o próximo pleito para ser discutido daqui a dois anos.