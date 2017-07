Paralisação do Samu chega ao fim Decisão foi tomada em reunião realizada na manhã desta sexta (8) entre a empresa prestadora de mão de obra e a Sesap.

A paralisação dos terceirizados do Serviço de Atendimento Móvel às Urgências Metropolitano (Samu) terminou.



A decisão foi tomada em reunião realizada nesta manhã entre a Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sesap) e a empresa prestadora do serviço A&G Locação de Mão de Obra Ltda.



Na reunião, ficou acordado que o governo pagará uma parcela dos valores devidos à empresa, referentes à higienização, e com esse dinheiro, a empresa deverá pagar o que deve aos funcionários paralisados.



A categoria iniciou a paralisação na manhã da última quarta-feira (6) alegando que o pagamento dos salários não estavam sendo efetuados pela empresa em razão do processo judicial levantado contra ela durante a Operação Hígia, deflagrada em junho passado.



De acordo com a Polícia Federal, parte da verba repassada para o Samu Metropolitano vinha sendo desviada pelas empresas terceirizadas para pagamento de propina a agentes públicos e pessoas influentes do governo.