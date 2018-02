Ferdinando Teixeira é o novo técnico do Bahia

Fátima Elena

Ferdinando chega à Salvador com a sua comissão técnica que será composta pelo seu auxiliar técnico Betinho e o preparador físico Ranieri. Os seus auxiliares desembarcam em Salvador neste domingo e já devem iniciar os trabalhos junto ao elenco tricolor.De acordo com informações recebidas pela equipe do

, o técnico Ferdinando Teixeira já havia confirmado a amigos próximo a sua ida ao Bahia. Em entrevistas anteriores, o treinador afirmou que após a saída do ABC, não pensava em assumir o comando de um novo time antes de 2009.Faltando nove jogos para o final do Brasileiro, Ferdinando tem a missão de reabilitar o time que está na 11ª colocação, com 39 pontos. Na competição, o Bahia acumula 10 vitória, 10 derrotas e 9 empates.