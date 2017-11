Itep identifica homem morto por João Grandão

David Freire Vítima é o assassino Wagner Florêncio da Costa Silva, de 24 anos.

Wagner Florêncio tinha os apelidos de “Waguinho” ou “Cara de gato” e já tinha sido condenado pelo assassinato de Severino Ramos Tomé do Nascimento. Waguinho estava foragido e, de acordo com o processo número 001.05.012705-6 da 12ª vara Criminal de Natal, havia um mandado de prisão expedido contra ele na Polinter.O corpo de Wagner Florêncio ainda está no Itep, de onde deve ser liberado para sepultamento somente à tarde.