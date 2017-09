200 casas são evacuadas após incêndio na região de Los Angeles

ABCNews

Um incêndio na região norte de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, provocou a evacuação de ao menos 200 casas na manhã deste sábado, 2 de setembro. As chamas atingem uma área equivalente a mais de 800 campos de futebol nos arredores da cidade, e os bombeiros da região de Burbank orientam os cidadãos a abandonarem as casas imediatamente.

O fogo também causou o fechamento de parte de uma rodovia, segundo os bombeiros de Los Angeles. Não havia feridos ou propriedades atingidas até a manhã deste sábado, segundo os bombeiros. O Serviço Nacional do Clima americano monitora a situação no local por causa do risco de aumento das queimadas, com a previsão para baixa umidade, ventos fortes e temperatura acima dos 37ºC.

Ponderosa



Um segundo incêndio, ainda maior, atinge uma área a 600 quilômetros ao norte de Los Angeles. O fogo destruiu 30 casas e uma área de 1,5 mil hectares no condado de Butte, em um desastre que foi batizado de incêndio Ponderosa. O governador da Califórnia, Jerry Brown, declarou estado de emergência na noite de sexta-feira em resposta à situação no local, liberando verbas emergenciais para o combate das chamas.

Até a noite de sexta-feira, o fogo estava 40% controlado, segundo o corpo de bombeiros. Cerca de 500 casas foram evacuadas desde o dia anterior, quando o incêndio começou.

Um homem é acusado de ter iniciado o incêndio Ponderosa intencionalmente. O Ministério Público da Califórnia pede que o suspeito, John Ballenger, seja condenado em duas ações por incêndio criminoso e pague uma multa de US$ 1 milhão.