Pai de Rogério Marinho deixa PSB, mas deputado nega intenção de sair

Vlademir Alexandre Rogério Marinho diz que quer permanecer no PSB e nega conversas com PSDB.

Com a situação no partido estremecida desde que a governadora Wilma de Faria e parte da cúpula do PSB se posicionaram favoravelmente à candidatura de Fátima Bezerra (PT) à Prefeitura do Natal, o deputado Rogério Marinho, que foi derrotado na convenção da legenda e não pôde disputar o cargo, vem sendo cotado para deixar a legenda.O pai do deputado, que assistiu de perto a luta de Rogério e de parte do PSB para conseguir lançar a candidatura própria, não esperou sequer o fim das eleições municipais para deixar o partido. O deputado, por sua vez, desde o início de julho vem sendo cotado para ingressar no PSDB, que perdeu força no estado durantes os últimos anos. No entanto, Rogério nega qualquer articulação nesse sentido.Segundo o ex-presidente da Câmara Municipal do Natal, “não há nenhuma veracidade nas informações de que há conversas com o PSDB ou qualquer partido”, pois a intenção do parlamentar é conversar com o partido e permanecer na legenda.“Tenho interesse em continuar (no partido), apesar de ter sido espezinhado, mal tratado. Estou na expectativa de que o partido me procure para conversar após o término do processo eleitoral para conversar, se eles tiverem o interesse de conversar. Mas minha intenção é a de permanecer no PSB”, disse o deputado.Questionado se o PSDB seria um bom destino caso não houvesse um entendimento dentro do PSB, Rogério Marinho disse que preferiria não comentar antes do fim da eleição.