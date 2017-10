A Tocha Paraolímpica desembarcou nesta sexta-feira (05) em Pequim, onde fará um percurso de 12 quilômetros até chegar ao Ninho de Pássaro, local da cerimônia de abertura.A pira foi acesa no Palácio de Verão, ponto turístico da cidade e antigo lugar de descanso dos imperadores. A chama só se apagará no dia 17 de setembro, data do encerramento dos Jogos Paraolímpicos.Antes de chegar a Pequim, a tocha passou pelas cidades de Xiang, Hohhoot, Shenzhen, Changsha, Wuhan, Shanghai, Nanjing, Qingdao, Dauan e Luoyang.

Fonte: Comitê Paraolímpico Brasileiro