PM reforça esquema para América e Ceará Rivalidade existente entre torcidas dos clubes fez com que medidas fossem propostas em uma reunião. 600 PMs vão trabalhar durante o jogo e os torcedores do Ceará serão escoltados.

A Polícia Militar montou um verdadeiro plano de guerra para o jogo entre América e Ceará, na terça-feira (16), no Machadão. Sabedora da rivalidade existente entre as torcidas dos dois clubes, que ficou ainda mais acentuada após a morte de Jeferson Gabriel dos Santos, fato ocorrido em 13 de junho passado no retorno de torcedores do América que foram a Fortaleza assistir o jogo do América contra o Ceará e que vitimou o torcedor alvirrubro.



Uma reunião ocorrida na manhã desta segunda-feira (15) traçou alguns pontos de como será o trabalho da Polícia antes, durante e depois do jogo. Participaram do encontro promotores de Justiça, delegados de polícia, o coordenador dos Direitos Humanos, Marcos Dionísio e representantes das torcidas de América e ABC, que é aliada da torcida do Ceará.



O comandante do Policiamento na Capital, coronel Araújo Silva, informou que serão destacados 600 policiais militares para fazer todo o trabalho. Com relação à torcida do Ceará, ele explicou que “serão escoltados desde a fronteira com o Rio Grande do Norte”. A escolta vai acompanhar não só os torcedores como os jogadores do Ceará desde o hotel onde vão ficar até o estádio Machadão.



Após o jogo, por estar em menor número e ser visitante, os torcedores do Ceará vão sair primeiro do estádio e novamente serão escoltados pela polícia até a fronteira do Rio Grande do Norte. “Nossa intenção é dar total segurança a eles”, afirmou. O mesmo esquema deve ser utilizado pela Polícia Militar no jogo entre ABC e Fortaleza, na terça-feira (23).



América e Ceará é válido pela vigésima quinta rodada da série B. O jogo será disputado no estádio Machadão a partir das 21h45 e será transmitido em tempo real pelo portal Nominuto.com.