"Nego Dante é um cara difícil e que não abre fácil", afirma delegado

Arquivo Nego Dante é considerado uma pessoa audaciosa e sem medo da polícia.

Mesmo sabendo da prisão de Nego Dante, o delegado comentou que “ele é um cara difícil e não abre fácil”. Segundo fontes do, o acusado não deu qualquer informação aos policiais da Paraíba. “É um cara muito seguro. Os ‘caras’ (policiais) pressionaram, mas ele não fala nada mesmo baleado”, revelou a fonte.Considerado um criminoso audacioso e que não tem medo da polícia, Nego Dante já tinha trocado tiros com a polícia à época de sua prisão em 22 de agosto do ano passado no interior do Rio Grande do Norte quando foi ferido pelos policiais civis da 1ª e 2ª Delegacia de Parnamirim.Mesmo ferido, vigiado por policiais militares e algemado à cama, Nego Dante conseguiu fugir da enfermaria do pronto-socorro Clóvis Sarinho oito dias depois de sua prisão.A fuga dele ainda não foi totalmente esclarecida mesmo com um policial militar tendo sido preso naquela época por suposta facilitação. Nego Dante foi praticamente “caçado” pela polícia do Rio Grande do Norte nos últimos meses e cada nova informação de seu paradeiro era trabalhada sob sigilo para não haver novas fugas. A possibilidade de estar fora do Rio Grande do Norte há algum tempo já era ventilada, mas não confirmada.Com a prisão dele, o delegado Graciliano Lordão espera esclarecer alguns dos crimes praticados por Nego Dante e vai a João Pessoa na sexta-feira (12) para tentar interrogá-lo.