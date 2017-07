Sandro Pimentel: "A cultura tem tudo a ver com o fortalecimento de uma cidade"

A jornalista Delma Lopes pergunta aos candidatos sobre a política cultural de suas administrações.





Delma Lopes - A prefeitura já possui uma lei de incentivo à cultura. Mas os artistas reclamam que é muito difícil viabilizar projetos por meio dela, e todo ano voltam para os cofres públicos cerca de R$ 1 milhão porque os artistas não conseguem empresas para captar esse recurso. Como os senhores, se eleitos, esperam acabar com essas dificuldades?



Sandro Pimentel -

Vamos apresentar um projeto de revitalização da cultura através de apoio direto aos artistas e pela revitalização das praças públicas. Recentemtemente, mais de 100 artistas foram despejados da República das Artes. O poder municipal não se prenunciou, nenhum parlamentar municipal ou federal demonstrou qualquer solidariedade com aqueles artistas. A cultura do estado estava representada ali, com várias famílias que viviam da arte. No nosso governo, pretendemos transformar as praças públicas em verdadeiros palcos. Os artistas precisam de estúdios de gravação, de palcos, de locais para ensaiar. Hoje as praças são lugares onde há criminalidade e uso de drogas. A cultura tem tudo a ver com o fortalecimento de uma cidade, de uma nação. E importante dizermos que vamos fazer de forma regionalizada, periodicamente, várias programações que vão dar conta de atender os artistas em todas as formas de arte.