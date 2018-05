Aproveitando folga na tabela, América disputa jogo-treino neste sábado Alvirrubro vai enfrentar o Clube Atlético Planalto, às 9h, visando preparar os jogadores para o jogo contra o CRB.

Com um tempo para "respirar" na tabela da série B, o América aproveita esse tempo para disputar um jogo-treino no sábado (25), às 9h, no Centro de Treinamento Abílio Medeiros.



O adversário do alvirrubro será o Clube Atlético Planalto. A idéia do técnico Ruy Scarpino é trabalhar o grupo de jogadores visando o próximo compromisso contra o CRB no sábado (1).



Fonte: Site do América