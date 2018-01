Irmão mata outro a facadas em São Gonçalo Rafael Luis e Joel Souza passaram a tarde desta segunda bebendo e consumindo drogas até discutirem e Rafel matar Joel com cinco facadas.

Uma discussão após uma tarde de bebedeira e consumo de drogas acabou de forma trágica na tarde desta segunda-feira (22) na comunidade de Coqueiro, zona rural de São Gonçalo do Amarante. Um servente de pedreiro matou o próprio irmão a facadas por volta das 17h.



Segundo relato de testemunhas, Rafael Luis Souza de Oliveira, de 22 anos, e Joel Souza de Oliveira, de 21, passaram a tarde bebendo e consumindo drogas na comunidade. Em seguida, os dois começaram a discutir e Rafael se armou com um pedaço de madeira.



“Ele começou a correr atrás do irmão até alcançá-lo e dar um golpe na cabeça do outro”, contou uma testemunha à polícia.



Depois de acertar o irmão, que ficou caído ao chão, Rafael sacou uma faca e deu cinco cutiladas em Joel. Os golpes atingiram a região do pescoço e o tórax de Joel, que também era servente de pedreiro.



Após o crime, familiares conseguiram tomar a faca de Rafael Luis e o dominaram, acionando a polícia. O servente foi levado para a delegacia de plantão da zona Norte e autuado em flagrante por homicídio.



O corpo de Joel Souza foi levado para o Itep, de onde foi liberado para sepultamento na manhã desta terça-feira (23).