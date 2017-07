Senado aprova ampliação de licença paternidade para 15 dias

*Com informações da Agência Senado

O Senado aprovou na manhã desta quarta-feira (6) um projeto de lei que amplia para 15 dias a duração da licença-paternidade. Até o momento, pais que tiverem ou adotarem bebês podem ficar apenas cinco dias sem trabalhar.O projeto, de autoria da senadora Patrícia de Saboya (PDT), também prevê estabilidade no emprego por 30 dias, a ser contado a partir do início da licença, com o fim de coibir a demissão desmotivada.A aprovação foi decidida por uma Comissão de Assuntos Sociais em caráter terminativo, e deve seguir agora para aprovação na Câmara Federal.A senadora Patrícia de Saboya conseguiu há quase um ano a aprovação no Senado da ampliação da licença maternidade de quatro para seis meses. O projeto também aguarda aprovação na Câmara dos Deputados.