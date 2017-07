Projeto Encantos da Vila promove seminários e cortejo cultural na Vila de Ponta Negra

No próximo domingo (17), o projeto Encantos da Vila, da UFRN, promove o III Seminário de Cultura Popular o V Cortejo de Cultura Popular da Vila de Ponta Negra. A programação começa às 15h, na Escola Municipal Josefa Botelho, na Vila de Ponta Negra e contará com seminário, apresentações de grupos folclóricos e feira de artesanato.O seminário será ministrado pelos próprios mestres de bois de reis, bambelô e pastoreio da Vila de Ponta Negra. A partir do tema “O que pode a cultura?”, os mestres irão dividir com os presentes um pouco de suas vivências culturais.No cortejo cultural, com saída da escola Josefa Botelho marcada para as 18h, haverá participação dos grupos Folia de Rua e Pau & Lata. Chegando no destino final, na praça do terminal da vila, haverá apresentação de dez grupos folclóricos compostos pelas crianças e jovens do bairro.“A idéia não é resgatar, mas sim preservar essa cultura que nunca desapareceu da vila”, afirma Rodrigo Macedo, estudante do curso de Artes Cênicas da UFRN e um dos coordenadores do Encantos da Vila.O projeto existe desde 2004 e desde então vem promovendo ações e atividades dedicadas a cultura popular na Vila de Ponta Negra.“No início sofremos certa resistência dos mestres, que são pouco afeitos a academia. Mas hoje eles mesmos coordenam oficinas e seminários de cantigas, de boi de reis”, destaca Macedo.“E os resultados são gratificantes. O povo da vila hoje olha pra esses mestres de uma forma muito diferente de alguns anos atrás”, conclui.

Projeto Encantos da Vila

Domingo (17/08)15h - Seminário de Cultura Popular: "O que pode a cultura?"Local: Escola Municipal Josefa Botelho18h - Cortejo cultural com destino à praça do terminalSaída: Escola Municipal Josefa BotelhoParticipação dos grupos Pau & Lata e Folia de Rua