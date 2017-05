Santo André goleia e facilita a vida do Corinthians na Série B Bahia começa vencendo, mas volta a tropeçar em casa cedendo empate ao Bragantino.

O Santo André goleou o Juventude por 4 a 0, nesta sexta-feira (25), no ABC paulista, e impediu o time gaúcho de se aproximar da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos sofreram a segunda derrota seguida e começa a mostrar fraqueza ao se aproximar da liderança.



Os gols da vitória dos paulistas foram anotados por Marcelinho Carioca, Elton e Márcio Mixirica (2). Com o resultado, o Juventude se manteve com 24 pontos e vai perder a vice-liderança neste sábado. É que Avaí, terceiro com 24, e Ponte, quinta com 22, se enfrentam. Já o Ramalhão se aproximou do G4, ocupando o sétimo lugar, com 21.

Artilheiro resolve



Outras três partidas foram realizadas, nesta noite. Com gol de Luis Carlos, artilheiro da competição com 11 gols, o Ceará venceu o São Caetano, por 1 a 0, e segue perto dos primeiros colocados. O time cearense, que voltou a vencer após dois jogos, é o sexto colocado, com 22 pontos. O Azulão estão cada vez mais próximos da zona de rebaixamento, com 16 pontos, em 15.º.



A 14.ª rodada da Série B



Sexta-feira



Santo André-SP 4 x 0 Juventude-RS

Bahia-BA 2 x 2 Bragantino-SP

Marília-SP 4 x 2 Fortaleza-CE

Ceará-CE 1 x 0 São Caetano-SP



Sábado



16h10

Ponte Preta-SP x Avaí-SC

Paraná-PR x Corinthians-SP

CRB-AL x América-RN

Gama-DF X Vila Nova-GO

ABC-RN x Brasiliense-DF



20h30

Criciúma-SC x Barueri-SP



Com informações do UOL Esporte