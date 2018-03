Agripino diz que acordão foi feito para excluí-lo da vida pública

Agência Senado Agripino dispara contra Lula no Senado.

Agripino transmite a todos os senadores as acusações que o presidente Lula fez ao parlamentar potiguar durante comício em prol da candidatura de Fátima Bezerra (PT). O líder do Democratas afirma que Lula não só o desrespeitou, mas também a aliados de Governo Federal. Além disso, o senador do DEM diz que o "acordão" não teve a intenção de apresentar propostas a Natal."O acordão foi feito não para apresentar soluções para Natal, e sim para me excluir da vida pública", disse José Agripino.

Mais informações em instantes.