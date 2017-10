Apodi: Câmara pode abrir investigação contra prefeito

O prefeito apodiense José Pinheiro (PR) está às voltas com "fantasmas" do passado. Ou de um presente muito próximo.



Requerimento assinado pelos vereadores Aurino Gurgel (DEM), Dagmar Suassuna (PV) e Edileuza Pereira (PDT) pede instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI). Foi protocolado nessa quinta (4), passando a ser apreciado pela Mesa Diretora da Casa, presidida por Tibúrcio Marinho (PPS).



Levantam supostas irregularidades em licitações e obras no âmbito do município. O núcleo do problema seria uma denúncia formulada pelo construtor Paulo Lima, da empresa Serra Verde. Mas o empresário ligou para redação do Nominuto e negou qualquer tipo de envolvimento no caso.



Piora o cenário para Pinheiro, porque ele não conta com um único parlamentar em sua base de apoio, dos nove que compõem a câmara. Houve debandada geral para reforço à candidatura a prefeito da vice-prefeita dissidente Gorete Pinto (PMDB).



Pinheiro liberou eleitores, cargos comissionados e veredores para o voto livre. Entretanto está inclinado a entrar em campanha para apoiar Flaviano Monteiro (PCdoB), que até bem pouco tempo era um de seus mais ferrenhos críticos.