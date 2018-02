Equipes e atletas do Marista se destacam no torneio nacional Time de handebol masculino conquistou a inédita medalha de ouro nas Olimpíadas Escolares categoria sub-14.

O time de handebol masculino do Marista de Natal conquistou a inédita medalha de ouro nas Olimpíadas Escolares - categoria sub-14 -, encerradas no último fim de semana em Poços de Caldas/MG. Liderada pelo armador Rafael Chaves, a equipe do técnico José Ribamar venceu por 21 a 11 a Escola Leonilda Rossi Barriquelo/SP, na final.



"No ano passado tivemos uma participação ruim e agora conseguimos este título. É recompensador, principalmente, porque vencemos estados, que tem grande tradição no handebol e grandes atletas", disse o garoto de 14 anos com a experiência de duas Olimpíadas Escolares, ex-Jogos Brasileiros Escolares (Jeb's), que tem o apoio do Comitê Olímpico

Brasileiro, governo federal e TV Globo.



O pivô do time de handebol do Marista, Pedro Henrique Fraiman, ainda destacou que "participar desta Olimpíada Escolar foi uma das maiores experiências de minha vida, pois, além de conhecer um handebol de alto nível e participar de um evento de escala nacional tivemos também a oportunidade de demonstrar a qualidade e aprendizado do esporte desenvolvido nos treinamento do nosso Colégio, durante o ano, sendo recompensado com o titulo máximo".



No tênis de mesa, Vitor Duarte ficou com a medalha de bronze na modalidade por equipe. "Gostei muito de participar de um evento de nível nacional. Foi uma experiência única. Mesmo tendo participado de competições nacionais em outra modalidade, desta vez foi diferente.

Uma atividade muito interessante também lá foi a presença dos atletas da seleção brasileira, como Hugo Hoyama", avaliou o atleta do Marista.



A aluna Nathália Campos, classificada na etapa estadual das Olimpíadas escolares nos 50 metros nado costas, também foi outro destaque da escola. "Para obter esta classificação o trabalho foi árduo, com muito treino e incentivo dos professores, em especial o professor

Marcos Henry, que me dá total apoio", destacou Nathália. Em Poços de Caldas, o frio intenso e a falta de uma piscina aquecida foram seus maiores adversários e ela não chegou às finais.



Fonte: Assessoria de imprensa Marista