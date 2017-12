Polícia realiza operação para combater tráfico de drogas no Seridó Operação Piranhas foi deflagrada às 6h para dar cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão.

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realiza desde as primeiras horas da manhã uma ação para combater o tráfico de drogas na região do Seridó. A operação Piranhas foi deflagrada às 6h e visa dar cumprimento a 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo juiz José Vieira de Andrade, da comarca de Jardim de Piranhas, cidade distante 287 quilômetros de Natal.



A operação conta com cinco delegados e vários agentes de Polícia Civil. Participam da ação o delegado regional de Caicó, Olavo Dantas; o chefe do Departamento de Narcóticos, Odilon Teodósio; e os delegados de Caicó (George David), Jucurutu (Pedro Melo) e de Parelhas (Herberth Luiz Henrique).



“Estamos cumprindo esses mandados judiciais e já efetuamos três detenções, sendo duas por consumo de droga e outra por uma adulteração de veículo automotor”, falou, por telefone, o delegado Olavo Dantas.



A polícia deve divulgar um balanço da operação na tarde desta sexta-feira (19).