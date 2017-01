TCE condena ex-prefeita de Tenente Ananias a devolver R$ 66 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) votou, na ultima sessão plenária, as contas referentes a exercício de 2003, da ex-prefeita de Tenente Ananias, Maria José Jácome da Silva.O principal motivo é a ausência de documentação comprobatória de despesas efetuadas no valor de R$ 66.025,72. Diante disso, a ex-prefeita foi condenada a restituir, ao erário lesado, a importância acima referida.A Primeira Câmara de Contas considerou que Maria José cometeu impropriedades e votou pela desaprovação da matéria, nos termos do artigo 78, da Lei Complementar nº 121/94.O parecer do Conselheiro-relator Tarcisio Costa, ainda prever multas de 10% sobre o valor atualizado do débito.

* Fonte: TCE/RN.