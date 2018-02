Bosco desfalca ABC contra o Bahia e será julgado na próxima terça-feira

*Com informações do ABCFC.

O lateral-direito Bosco é o único desfalque do ABC para a partida desta sexta-feira (3) contra o Bahia, válida pela 29° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador foi expulso no jogo da rodada passada diante do Ceará e cumprirá suspensão automática contra o time baiano, nesta noite, às 20h30, no Frasqueirão.Bosco será julgado pela expulsão na próxima terça-feira (7), às 18h, pela 2° Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.O lateral foi incluso no artigo 250 do Código Brasileiro da Justiça Desportiva (CBJD), “Praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida”, que prevê suspensão de uma a três partidas. A defesa do atleta será feita pelo advogado Paulo Rubens Máximo.Essa não é a primeira vez que Bosco passará por julgamento no STJD. No dia 3 de setembro passado, o lateral-direito havia sido condenado a cumprir pena de dois jogos de suspensão por ter sido denunciado no artigo 252 (ofender moralmente o árbitro, seus auxiliares ou qualquer outro participante do evento desportivo).