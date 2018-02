América vai a Fortaleza tentar se manter fora da zona de rebaixamento

O América-RN viaja na tarde desta sexta-feira (3) para Fortaleza, onde enfrentará o time da casa pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada neste sábado (4), a partir das 20h30. No entanto, o vôo dos jogadores está marcado para às 13h desta tarde.Nesta manhã, o time americano realizou um treino recreativo. O técnico americano Ruy Scarpino convocou 19 jogadores para concentração visando o jogo que será realizado no Castelão.Com 31 pontos na competição, ocupando a 15ª posição, o América busca os três pontos jogando fora de casa para tentar se manter fora da zona do rebaixamento. A equipe tem apenas um ponto a mais que o 17º colocado na tabela, que é o próprio Fortaleza.

Vejam a relação dos jogadores:

*Com informações do www.americadenatal.com.br

FabianoGilsonMaizenaJoão PauloAloisioRobsonAdalbertoAnderson BillJulio TerceiroLuiz MaranhãoSauloEliasDanielSouzaMarcelo NicácioFábio NevesCascataMaxToni