Segurança: candidatos prometem desde melhorar a iluminação à criar um QG da Guarda Municipal

Nas pesquisas eleitorais, um das preocupações mais citadas pelos natalenses é a segurança. Para essa área as propostas apresentadas pelos candidatos na Sabatina do portal Nominuto.com oscilam entre iluminar melhor a cidade e criar um Quartel General da Guarda Municipal de Natal.



O candidato do PSTU, Dário Barbosa salientou que a cidade sofre com a qualidade da iluminação pública. “Evidentemente é preciso combinar uma série de políticas sociais” disse. Além disso, Dário pretende construir conselhos populares de segurança pública. Segundo ele, a polícia não tem dado conta da situação.



Joanilson Rego (PSDC) critica a utilização da Guarda Municipal. “Temos que pegar a Guarda Municipal não para pastorear os prédios, mas para olhar as crianças nas escolas” declarou. O candidato não descarta a instalação de postos policiais nas áreas mais críticas e mais iluminação nas ruas.



“Pretendo alterar o estatuto da Guarda Municipal para melhorar a questão da segurança pública de Natal”, disse Fátima Bezerra (PT), que disputa à prefeitura de Natal.



A candidata petista enfatizou que fará parcerias com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), na intenção de trazer mais verba. A petista também falou sobre aumentar o efetivo da Guarda Municipal para que as praças, as quadras e todos os bens do município sejam protegidos.



Sandro Pimentel prometeu ampliar o efetivo da Guarda Municipal, capacitar e reconhecer seu estatuto. Ele ainda garantiu que se for prefeito irá implantar também sistemas integrados na orla de Ponta Negra e nas áreas mais críticas.



A representante do PV no pleito municipal, Micarla de Souza, afirma que vai criar a Secretaria Municipal de Defesa Social. A pevista prometeu ainda distribuir câmeras pela cidade, que deverão ser integradas com a polícia militar, defesa civil e o Samu.



O poder de polícia, que a Guarda ainda não possui, é uma das promessas de Pedro Quithé (PSL). “É preciso ampliar as competências e dar poder de polícia para que, em parceria com as outras polícias, estadual e federal, a guarda municipal possa fiscalizar e investigar”, acredita.



O projeto de Wober Júnior (PPS) não é nada parecido ao de Quithé. Conforme Wober, a Prefeitura não pode exercer poder de policia. Na visão dele, o poder municipal só pode fazer política preventiva. “O que a prefeitura pode fazer é traçar um diagnóstico da cidade, mostrando as áreas mais problemáticas e violentas”, constatou.



“Pretendo criar o Quartel General da Guarda Municipal de Natal”, planeja Miguel Mossoró, candidato pelo PTC. Em seu governo, a Guarda Municipal atuaria protegendo os cidadãos nas ruas.