Manoel Modesto agredece à família Contemporâneo

Camilla Kateb Maneol Modesto, coordenador do Contemporâneo, faz agradecimento

No momento em que chegamos ao fim desta etapa, conquistando mais um título de Campeão Geral, com um gostinho diferente, por sermos agora PENTACAMPEÕES DOS JERNS, títulos conquistados seguidamente. Não foram fáceis estas conquistas, tivemos pela frente adversários valorosos, guerreiros e valentes, que não se entregavam facilmente.Aos nossos atletas que brilharam nas quadras, pistas, piscinas, arenas, tatames e trilhas conquistando mais de 500 pontos, 24 troféus, 112 medalhas de ouro e outras tantas de prata e bronze, o nosso reconhecimento. De forma alguma, podemos deixar de citar os atletas e equipes que não chegaram ao podium, sabemos que vocês lutaram e deram de si o melhor que podiam se não vencemos foi por que nossos adversários foram melhores do que nós e não porque o juiz "roubou" ou a mesa diminuiu o tempo da competição.Aos nossos adversários agradecemos pela forma que vocês se comportaram, e com isto a competição teve muito mais brilho e se, em algum momento de nossas comemorações após os resultados finais passamos dos limites, nosso objetivo não foi de tripudiar, simplesmente comemoramos um resultado conquistado diante de adversários fortes.Aos pais de nossos atletas que abriram mão de seus afazeres indo aos locais de competições para apoiarem seus filhos e em muitas situações torcendo por outras equipes do colégio, o nosso muito obrigado.A todas as coordenações que, ao longos desses anos todos, nos apoiaram em todos os momentos, fica aqui registrado o nosso reconhecimento.Aos nossos funcionários que desempenham suas funções para que vocês atletas possam treinar e disputar em melhores condições, e que em muitas situações tornaram-se fervorosos torcedores, deixamos o nosso carinho como forma de agradecimento.Aos professores de esportes nosso reconhecimento pelo desempenho de suas atividades, muitos dos quais foram muito além de suas atribuições.Não poderia deixar de agradecer e ressaltar o grande papel da imprensa que tem feito justiça e divulgado os resultados e conquistas obtidos por nossos atletasAos nossos diretores Professora Irany e Professor Antônio agradecemos o apoio, e acima de tudo a confiança em nosso trabalho.