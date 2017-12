Hoje é um dia muito especial, comemora Fátima Bezerra A candidata da coligação “União por Natal” afirma que a vinda do presidente Lula servirá para acelerar o ritmo de crescimento de sua campanha

A poucas horas de subir no palanque com o presidente Lula, a deputada Fátima Bezerra (“União por Natal”) define seu sentimento como “orgulho, alegria e honra”.



“Hoje é um dia muito especial porque o presidente mais querido da história republicana desse país virá para Natal participar da minha campanha”, comentou Fátima.



Segunda a deputada federal, a participação de Lula na campanha mostra a importância que ele dá a aliança feita em torno de seu nome. Em Natal, PT, PSB, PMDB e mais seis partidos da base de Lula se uniram para formar a coligação “União por Natal” e lançá-la prefeita.



A candidata acredita que a presença do presidente na cidade servirá para atrair mais votos para sua campanha. “Estamos crescendo a cada pesquisa, e essa vista acelerá esse ritmo rumo à vitória”, acredita.