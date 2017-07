Natação: Thiago Pereira passa às semifinais dos 200m medley

Mesmo sem repetir sua melhor marca, 1m57s59, estabelecida no Pan Rio 2007, Thiago Pereira garantiu o terceiro melhor tempo das eliminatórias dos 200m medley dos Jogos Olímpicos Pequim 2008, nesta quarta-feira (13), no Centro Nacional de Natação (Cubo D'água).O brasileiro terminou a série em 1m58s41 e chegou à frente do americano Michael Phelps, que ficou em sexto no geral, com 1m58s65.Thiago até sorriu quando lembrado de que havia completado a série à frente do maior nome da natação mundial. "Ele nadou relaxado. Estava apenas soltando", comentou.Mais preocupado com seu desempenho, Thiago disse que a prova transcorreu de acordo com o que estava previsto. "Foi o tempo que eu esperava. Na semifinal, pretendo fazer 1m58 baixo ou 1m57 alto para chegar bem à final", finalizou.