Bandidos arrombam caixa-rápido do BB do campus

Fred Carvalho Caixa-rápido foi arrombado na noite deste domingo, no campus

Segundo um segurança que estava no local na manhã desta segunda-feira (22), o crime foi cometido por volta das 18h deste domingo. “Não havia seguranças no local. Os criminosos entraram, mudaram o posicionamento das câmeras e tentaram arrombar as máquinas”, falou o segurança, que não quis se identificar.Ainda há marcas do arrombamento no local. “Eles entraram e reviraram tudo por trás das máquinas. Pelo menos não conseguiram arrombar todas que queriam”, disse o segurança. As seis câmeras de segurança tiveram seus posicionamentos mudados para evitar de filmar a ação criminosa.O sistema de alarme da agência chegou a ser acionado. “Mas os bandidos foram rápidos na ação e fugiram antes da chegada do reforço”. O caso foi registrado na delegacia de plantão da zona Sul. Há possibilidade da equipe da Delegacia de Furtos e Roubos (Defur) assumir a investigação do crime.O funcionamento dos caixas está normal. “A gente se sente um pouco inseguro, mas não pode deixar de cumprir os compromissos”, falou um funcionário da UFRN, que estava sacando dinheiro.A quantia furtada ainda não foi confirmada pelo Banco do Brasil.