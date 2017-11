Casa da Caridade Auta de Souza inaugura biblioteca em Extremoz

Poetisa Auta de Souza.

Equipada através do patrocínio do Programa BNB de Cultura 2008, dentro do projeto “Ler e Educar”, a biblioteca beneficiará diretamente cerca de 300 crianças atendidas pela Associação, além da população de Murici e comunidades vizinhas.O objetivo do projeto “Ler e Educar” é incentivar a leitura, através da formação de multiplicadores. Para isso, uma equipe de jovens da comunidade, assistidos pela Associação Casa da Caridade Auta de Souza, foi treinada para que possam voluntariamente auxiliar na divulgação do projeto. Inicialmente, foram formadas equipes de contadores de histórias; teatro, recital e poesia; e organização e atendimento na biblioteca.O evento de inauguração contará com uma apresentação teatral da peça “A Bela e a Borboleta” elaborada por crianças e adolescentes.O enredo da peça reúne vários personagens de contos infantis que se unem para salvar a Bela Borboleta, presa em um livro de contos de fadas abandonado há muito tempo em uma biblioteca. Após a inauguração da biblioteca, a peça será encenada nas escolas das comunidades vizinhas, com o intuito de divulgar o espaço e estimular as visitas.Para receber a biblioteca, foram feitas reformas nas salas da entidade, que contou com recursos próprios e verbas oriundas da Campanha Cidadão Nota 10, idealizado pelo Programa de Educação Fiscal, coordenado pela Secretaria de Estado da Tributação (SET).A Associação Casa da Caridade Auta de Souza foi criada em 1997, a partir da iniciativa de um grupo de amigos que começou a desenvolver atividades no povoado de Murici. Atualmente, a entidade coordena diversos projetos de ação social, que beneficiam de crianças à pessoas na terceira idade.