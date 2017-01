Lula diz que produtividade é palavra de ordem na agricultura familiar O presidente elogiou o desempenho da Embrapa e afirmou que a instituição é a “mais importante do mundo” no quesito agricultura tropical.

Ao lembrar o lançamento do Plano Safra Mais Alimentos – na semana passada – o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira (7) que a “palavra de ordem é produtividade” e avaliou que o maior destaque do plano 2008 é o programa de financiamento de máquinas voltado aos agricultores familiares.



“Fizemos um programa de financiamento de R$ 25 bilhões até 2010 para financiar 60 mil tratores e outros implementos agrícolas para a agricultura familiar. Eles [os agricultores] vão pagar em 10 anos, com carência de 3 anos, juros de 2%, em uma perspectiva de dobrar a produção agrícola na agricultura familiar."



Em seu programa semanal Café com o Presidente, Lula avaliou que o governo quer tratar o momento de “inflação do alimento” como uma oportunidade para que o país dê “um salto de qualidade”.



“Nós temos terra, agricultores, tecnologia, água, sol. O que precisávamos era financiamento e nós acabamos de fazer o mais importante programa de financiamento da agricultura e, ao mesmo tempo, o mais importante programa de financiamento de máquinas e implementos agrícolas para os trabalhadores rurais da agricultura familiar.”



O presidente elogiou o desempenho da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e afirmou que a instituição é a “mais importante do mundo” no quesito agricultura tropical. Segundo Lula, o objetivo do governo é formar "um braço” da Embrapa para fortalecer a agricultura familiar. Além disso, Lula salientou a necessidade de o mercado fornecer aos produtores familiares o maquinário suficiente para a produção agrícola.



"Vamos fazer um esforço para que a indústria possa produzir todas as máquinas que eles [os agricultores] quiserem comprar e para que a gente possa, com esse programa, levar para a agricultura familiar a tecnologia que a agricultura empresarial já tem.”