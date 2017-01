Menina de 5 anos morre após queda de muro em Alagamar

Fred Carvalho

O corpo de Nicole Pires está sendo velado no cemitério Morada da Paz, em Emaús. O sepultamento será no mesmo local, à tarde. Nenhum familiar quis conversar com a reportagem do Nominuto.com.Segundo o vigia Sérgio Augusto da Silva, que trabalha na rua das Conchas, o acidente se deu quando o pai de Nicole, o pediatra Ulysses Cavalcante, se preparava para sair com as duas filhas e outras duas meninas para a praça que fica próximo à casa dele.“O doutor Ulysses havia chegado em casa fazia pouco tempo. Assim que estacionou o carro, ele veio até a calçada e ficou brincando com as quatro meninas enquanto se preparava para ir à pracinha. Foi quando o carro desceu e bateu no muro e no portão, que caíram sobre os cinco”, relatou o vigia.Sérgio Augusto disse que correu para prestar socorro na hora do acidente. “Corri para lá e comecei a tirar as pessoas debaixo dos escombros. Quando tirei o doutor Ulysses, ele percebeu que faltava a Nicole ainda. Todos ficamos tirando os tijolos até que a irmã mais velha dele a achou. Assim que a retiramos, chamamos o Samu e eles levaram a menina para o hospital. Mas por volta das 18h chegou a notícia de que a menininha havia morrido. Ainda estou abalado com tudo isso porque a Nicole era uma menina muito boa”, lamentou.Além de Nicole, todas as outras quatro pessoas atingidas pela queda do muro também se machucaram. O médico Ulysses Cavalcante teve uma lesão no braço esquerdo. As outras meninas também tiveram escoriações.

* Atualizada às 10h45.