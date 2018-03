José Agripino acusa Lula de tentar garrotear a oposição

Fotos: Geraldo Magela/Agência Senado Agripino dispara contra Lula.



Geraldo Magela/Agência Senado Garibaldi diz que Agripino "tripudia" dos derrotados.

No início de seu discurso, Agripino disse que o presidente tem o direito de manifestar sua opinião e pedir votos para seus candidatos durante as campanhas municipais pelo Brasil, porém, esperava que Lula, antes de qualquer agressão, utilizasse sua presença em Natal para dar uma justificativa sobre as perdas que o Rio Grande do Norte teve.“Pensava que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viria para dar uma satisfação sobre a perda da refinaria, a lentidão do aeroporto e depois pedir votos para sua candidata. Mas o que ele fez foram acusações destemperadas”, disse.Citando uma a uma das declarações de Luiz Inácio Lula da Silva – como se dizia sempre que se referia ao presidente –, José Agripino ateve-se à acusação de que se os aliados de Micarla prestassem, eles estariam na aliança em torno de Fátima Bezerra. “Como é que estão se sentindo os ministros que pertencem aos partidos que estavam na aliança de Micarla?”, questionou.O fato de Lula também ter criticado o fato de Micarla ser apresentadora de TV levou Agripino a ironizar o apoio que o presidente dá a Marta Suplicy (PT) em São Paulo, já que a ex-mulher do senador Eduardo Suplicy (PT) tinha participação em programas de TV falando sobre sexo. No entanto, a maior crítica de Agripino foi sobre as declarações do presidente que diziam que deveria haver um “acerto de contas” entre o democrata e o presidente.Para José Agripino, o presidente Lula tinha a intenção de excluir o senador da vida pública quando apoiou o “acordão” e, dessa forma, queria diminuir a força da oposição ao Governo Federal no Congresso Nacional.“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha a clara intenção de garrotear a oposição, mas o povo de Natal e Mossoró deu a resposta nas urnas”, declarou.Em apartes, senadores do Democratas ironizam a participação de Lula nas campanhas eleitorais pelo país, onde o presidente esteve em Natal e São Paulo e, após derrota no primeiro turno da candidata do PT em Natal, o candidato à Prefeitura de São Paulo Gilberto Kassab (DEM) superou a petista Marta Suplicy no primeiro turno. Demóstenes Torres (DEM/GO), chegou a “lamentar” que Lula não tenha participado da campanha em mais capitais do país.“Para nós, seria melhor que ele fosse a todas as capitais com o mesmo destempero que ele foi a Natal. Lamento que o presidente tenha ido a poucas cidades. O senhor deu duas surras eleitorais no presidente, que foi leviano e irresponsáve”, disse Demóstenes Torres.Outros senadores do Democratas, PSDB e até do PMDB elogiaram o pronunciamento do senador José Agripino e também não pouparam críticas ao presidente Lula. No entanto, o presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho (PMDB), foi um dos poucos a criticar o democrata. O parlamentar potiguar cobrou “generosidade” de Agripino e disse que o adversário estava tripudiando dos derrotados.“Gostaria de lembrar que se o senhor foi vitorioso agora, amanhã pode ter uma derrota. E é na vitória que se deve ter mais generosidade”, disparou Garibaldi.Agripino, por sua vez, disse que não estava se vangloriando da vitória e que os verdadeiros vitoriosos foram os prefeitos. “Não estou tripudiando, até porque disse que a vitória foi de Micarla. As vitórias foram de Leonardo Rêgo em Pau dos Ferros, Geraldo Gomes em Currais Novos, Fafá em Mossoró e Micarla em Natal. Eles foram os vitoriosos, e não nós que os apoiamos”, declarou Agripino, que utilizou a palavra por mais de duas horas.